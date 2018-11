NewTuscia – CIVITAVECCHIA – SERIE C MASCHILE. La Serramenti Sartorelli Asp torna al Palasport. Per la settima giornata del campionato di serie C, domenica alle 18 i rossoblu sfideranno il Volley Fiumicino, sestetto che occupa la metà alta della classifica. I civitavecchiesi vengono dal ko e in casa della capolista Zagarolo e hanno tutta l’intenzione di rifarsi, anche se contro un avversario che punta alla parte alta della graduatoria. A complicare una sfida già sulla carta difficile, l’assenza con la quale dovrà fare i conti l’allenatore Alessandro Sansolini, di Lorenzo Brunelli. Il tecnico civitavecchiese sarà quindi chiamato a trovare una soluzione alternativa nel ruolo di opposto. “Siamo sfavoriti – ammette il capitano Luigi Mancini – ma come lo saremo con parecchie squadre che fanno parte del girone A di serie C. Sarà il campo a dire la verità e noi ce la metteremo tutta per tornare al successo. Sicuramente l’assenza di Brunelli peserà per noi”.

SERIE C FEMMINILE

Dopo aver ottenuto il primo posto, in coabitazione con la Virtus Latina la settimana scorsa, grazie al successo interno contro il Dream Team Casalandia, la Margutta torna in trasferta. Per la settima giornata di serie C femminile, domenica alle 17 Iengo e compagne faranno visita allo Spes Juventute Pallavolo, compagine quartultima in classifica con soli 5 punti all’attivo.

“C’è poco da dire – afferma coach Pignatelli – noi andiamo lì per prenderci i tre punti. La loro è una squadra ostica, che lotta su ogni pallone. Starà a noi rendere la gara semplice, facendo valere la nostra qualità e mettendo la giusta intensità”.