Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo Non E’ Amore”

NewTuscia – TERNI – Domenica 25 novembre, uno stand della Polizia di Stato sarà posizionato dalla mattina al pomeriggio in Piazza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

All’evento, organizzato dalla Divisione Anticrimine, con la partecipazione di altri uffici della Questura, sono stati invitati rappresentanti locali di istituzioni ed associazioni competenti attive sul territorio.

L’iniziativa promuoverà, anche attraverso l a distribuzione di un opuscolo, la campagna permanente di sensibilizzazione e di informazione della Polizia di Stato “Questo Non È Amore”, finalizzata ad informare, prevenire e reprimere le diverse forme di violenza sulla donna.

Quello di domenica 25 può essere considerato sicuramente come uno degli interventi più importanti e di maggiore visibilità riguardo al contrasto della violenza sulle donne, ma l’impegno della Polizia di Stato ternana si estrinseca nel corso di tutto l’anno, con incontri programmati nelle scuole o in occasione di manifestazioni ed eventi, sempre in prima linea con strumenti e misure efficaci per sensibilizzare l’opinione pubblica e contrastare gli atti di violenza contro le donne.