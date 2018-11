“We are Valnerina”, domenica ad Arrone apertura Living Lab

NewTuscia – ARRONE – Sarà inaugurato domenica prossima al Centro Sociale Valnerina di Arrone il Living Lab, spazio aperto per attività giovanili, sociali e lavorative, nell’ambito del progetto “We are Valnerina”, coordinato dalla Provincia di Terni e finanziato da Anci e Dipartimento della Gioventù della presidenza del Consiglio dei ministri. All’inaugurazione saranno presenti il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, la dirigente dell’area tecnica, Donatella Venti, i sindaci dei quattro Comuni della Valnerina e le associazioni locali.

Il programma inizierà alle 10 con le visite guidate ad Arrone e Castel di Lago, proseguirà alle 14 e 30 con una passeggiata in mountain bike organizzata dall’associazione Blob Service Umbria e culminerà alle 16 con l’inaugurazione dell’Infopoint.

All’interno della struttura sarà esposta la mostra degli antichi mestieri a cura del Cedrav e verrà realizzata una dimostrazione del progetto “Riciclarte” da parte del centro sociale Valnerina. Durante l’inaugurazione verranno consegnati, ad opera della protezione civile di Arrone e dell’associazione Ferriera, gli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza, tenuti dai vigili del fuoco di Terni.

A seguire il workshop di cucina con la riscoperta di tradizioni culinarie e antiche ricette locali. In occasione di quest’evento si darà il lancio all’iniziativa “Dona un libro per la comunità”, una raccolta di libri per la creazione di una biblioteca sociale.