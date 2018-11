Svolta la conferenza di Caffeina Christmas Village 2018, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta oggi presso la sala consiliare del Comune di Viterbo la conferenza stampa di presentazione del Caffeina Christmas Village 2018 alla presenza del sindaco Arena e dei membri dell’associazione Caffeina Andrea Baffo, Filippo Rossi e Andrea Radanich.

Di seguito l’ordinanza comunale sulla viabilità durante i giorni della manifestazione.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della G.C. n. 395/2018 con la quale è stata autorizzata la realizzazione dell’evento “Caffeina Christmas Village” per l’anno in corso e sono state messe a disposizione della Fondazione il suolo pubblico delle aree interessate dalla manifestazione, nonché i siti di proprietà comunale e i servizi inerenti la viabilità come richiesto nei programmi;

Vista la nota n. 0090382 acquisita in data 14/11/2018, con la quale sono specificate le vie e piazze interessate all’evento, che si svolgerà nel periodo dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019;

Ritenuto doversi provvedere al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza della circolazione stradale;

Vista l’ordinanza n. 6/2017 che prevede misure limitative della circolazione e della sosta veicolare nel Settore “CS” della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico del Capoluogo, interessato dalla manifestazione;

Avuto riguardo allo stato dei luoghi;

Visto l’art. 5 comma 3, l’art.7 e l’art. 38 comma 3 del Codice della Strada;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Che in deroga alla vigente disciplina della sosta e della circolazione veicolare,

1) nel periodo dal 6 novembre 2018 al 21 gennaio 2019, nelle vie e piazze interessate all’evento, al fine di consentire le operazioni di montaggio e smontaggio dei palchi e dei vari allestimenti, possa essere interdetta la circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario alle predette operazioni, disponendo le opportune deviazioni del traffico, previa comunicazione ed intese con il Comando di Polizia Locale, e possa essere consentita la sosta per i tempi strettamente necessari alle suddette operazioni, anche in deroga alla disciplina vigente.

2) dalle ore 08,00 del giorno 16 novembre 2018 fino alle ore 00,00 del giorno 23 novembre 2018 e dalle ore 08,00 del giorno 07 gennaio 2019 fino alle ore 00,00 del giorno 21 gennaio 2019, e comunque fino a cessata necessità, per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti, in Piazza del Plebiscito, P.zza del Gesù, P.zza S.Carluccio, P.zza della Morte, Pzza Scacciaricci, Piazza Cappella, P.zza S. Pellegrino, Piazza Don Mario Gargiuli, Via S. Lorenzo, P.zza S. Lorenzo, venga INTERDETTO IL PARCHEGGIO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI VEICOLO ED ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA.

3) dalle 10,30 fino alle ore 21,00, nel periodo dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, in P.za S. Lorenzo, Via S.Lorenzo, Via Cardinal La Fontaine (tratto compreso tra via S.Lorenzo e via del Gonfalone), Via del Ginnasio, Via Macel Maggiore, Piazza Don Mario Gargiuli, P.za S. Carluccio Via Pietra del Pesce, P.zza della Morte, P.zza del Gesù, Via dei Pellegrini, Via S.Pellegrino e P.za S. Pellegrino venga INTERDETTO IL PARCHEGGIO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI VEICOLO ED ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTIVA

4) dalle ore 10,30 alle ore 20,00 limitatamente ai giorni:

sabato 24 novembre 2018

domenica 25 novembre 2018

venerdi 30 novembre 2018

sabato 1 dicembre 2018

domenica 2 dicembre 2018

venerdi 7 dicembre 2018

sabato 8 dicembre 2018

domenica 9 dicembre 2018

venerdi 14 dicembre 2018

sabato 15 dicembre 2018

domenica 16 dicembre 2018

e nel periodo dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ad esclusione dei veicoli in uso ai residenti dell’area interessata, in Via S.Lorenzo , P.zza S.Lorenzo, P.zza del Gesù, Via dei Pellegrini, P.zza della Morte, Via Cardinal La Fontaine (tratto compreso tra Via S. Lorenzo e Via Annio), Via Vallecupa, Via del Cimitero,Via del Ginnasio, Via Pietra del Pesce, Via Macel Maggiore, P.zza S.Carluccio, Via S.Pellegrino, P.zza S.Pellegrino, P.zza Cappella, P.za Scacciaricci, P.zza Don Mario Gargiuli e Via Chigi, venga INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

5) nel periodo dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, in relazione agli eventi in programma e alle condizioni viarie e viabili dei siti, gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale potranno interdire la circolazione veicolare in via Cavour, disponendo le deviazioni del caso, rispettivamente, in via Saffi/via delle Fabbriche e in via Annio, o, all’occorrenza, disporre la chiusura di Porta Romana, con interdizione della circolazione veicolare in via Garibaldi, disponendo altresì le opportune deviazioni in viale Raniero Capocci, via S.Maria in Gradi e via Diaz.

6) Disporre che l’organizzazione, a mezzo di proprio personale, provveda al posizionamento e alla rimozione dei dispositivi utilizzati per l’interdizione della circolazione veicolare disposta con il presente provvedimento, nel rispetto degli orari nello stesso indicati.

7) Durante la manifestazione, gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale interverranno, in caso di necessità, regolando manualmente il traffico veicolare e disponendo le opportune deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione veicolare che dovessero del caso rendersi necessarie, compresa l’interdizione della circolazione anche ai residenti in deroga a quanto stabilito ai punti sub 4).

8) Agli agenti di Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale è data altresì la facoltà di consentire il transito a particolari categorie di utenti, per comprovate esigenze, in relazione alle condizioni viarie e viabili delle vie interessate al presente provvedimento.

9) Le sopraelencate misure di interdizione della circolazione si intendono derogate al fine di consentire il transito dei veicoli di soccorso, di emergenza e di Polizia, nonché, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale del sito rilevatesi, dei veicoli in uso o a servizio di persone invalide, munite dello specifico contrassegno e di medici in visita domiciliare urgente .

10) Le sopraelencate misure di interdizione della sosta e della circolazione si intendono derogate per i mezzi di Viterbo Ambiente s.c.a.r.l. ai fini dell’espletamento dei servizi di spettanza, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale del sito rilevatesi.

11) Le sopraelencate misure di interdizione della sosta e della circolazione si intendono derogate ai mezzi degli organizzatori che espongano apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Locale, recante la dicitura “Caffeina Christmas Village – veicolo autorizzato”, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale del sito rilevatesi.

Demandare il Settore VI° all’apposizione della segnaletica mobile in relazione alle prescrizioni disposte con il presente provvedimento e alla successiva rimozione allo scadere delle prescrizioni stesse, nonché, qualora necessitante, ad idonea copertura della segnaletica fissa e al successivo ripristino.

I veicoli trovati in sosta nei luoghi, nei giorni e nelle ore oggetto della presente ordinanza, saranno rimossi a cura di questa Amministrazione ed a spese degli inadempienti.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti attraverso segnaletica mobile collocata in sito.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad un adeguato servizio in merito.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

PR/dg

IL DIRIGENTE IL SINDACO

Dott.Manetti Giancarlo Maria Giovanni Arena

