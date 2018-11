Studenti a convegno su come “Costituire, amministrare, gestire una Asd”

NewTuscia – VITERBO – Oltre 100 studenti dell’alternanza scuola lavoro, provenienti dagli istituti Liceo S. Rosa, ITE P. Savi, Liceo Meucci Bassano e IIS F. Orioli, a lezione su come “Costituire, amministrare, gestire un’associazione sportiva dilettantistica“.

L’occasione, l’iniziativa promossa dalla Rete delle Scu ole per il Progetto Scuola Movimento Sport Salute tenutasi mercoledì mattina presso la sala conferenze di palazzo Borgnognoni (Provincia) in via Saffi a Viterbo. Organizzato dall’ASD Volley Life, il convegno ha avuto come relatore Stefano Barghini, dottore commercialista dell’Ordine dei Commercialisti di Viterbo.

Ad introdurre i lavori, la dottoressa Maria Patrizia Gaddi, dirigente scolastico dell’Ite P. Savi, scuola capofila della Rete, che si è detta lieta di vedere una platea così piena e interessata, e orgogliosa che il proprio Istituto possa offrire alla Rete delle Scuole una tanto variegata offerta di attività di alternanza scuola lavoro in ambito sportivo.

Per l’ASD Volley Life è intervenuto Matteo Antonucci che ha tenuto a rimarcare come lo sport è sì una passione ma si può trasformare anche in una seria opportunità lavorativa.

Infine, la professoressa Letizia Falcioni, dell’Ufficio scolastico regionale, ha tenuto a sottolineare come chi ama lo sport possa rimanere nell’ambito sportivo anche in età adulta intraprendendo un percorso da dirigente di società sportiva.