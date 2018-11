Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 23/11/2018

Viterbo

Tempo prevalentemente stabile con cieli nuvolosi nel corso della giornata, ma senza fenomeni di particolare rilievo; nubi compatte anche in serata, mentre nel corso della notte si attendono piogge deboli. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente stabile con nuvolosità compatta su tutti i settori al mattino; irregolarmente nuvoloso al pomeriggio e poi anche nel corso delle ore serali con tempo asciutto salvo deboli piogge sui settori settentrionali. Peggiora nella notte con piogge e acquazzoni sparsi in arrivo dal mare.

Italia

Tempo in peggioramento al nord Italia con piogge al mattino sulle regioni nord-occidentali, su tutte le regioni entro sera. I fenomeni più intensi li troveremo sulla Liguria, Lombardia, alto Piemonte e in nottata sul Triveneto. Neve anche abbondante dai 1000-1300 metri di quota.

Nubi in transito sulle regioni centrali con tempo in prevalenza stabile eccetto deboli o moderate precipitazioni sulla Toscana fin dal mattino.

Sole prevalente al mattino tra Sicilia e Calabria, cieli irregolarmente nuvolosi sulle restanti regioni meridionali ma senza precipitazioni associate. Dal pomeriggio aumenta la nuvolosità con cieli nuvolosi in serata e nottata ma ancora con tempo asciutto.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

