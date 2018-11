Mobilitazione di Casapound Viterbo contro la visita di Laura Boldrini a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Per la serie “I nuovi mostri” lunedì saremo a Vetralla per contestare la presenza di Laura Boldrini. Un personaggio “alieno” che non ha bisogno di presentazioni. Figlia di quell’ establishment ant ipatriottico, sessista (contro il maschio bianco, etero e contro la figura del Padre) ed immigrazionista che tanto male ha fatto alla nostra Nazione. Fortunatamente il suo progetto etnocida è stato bocciato dagli italiani che alle urne hanno scelto bene di sbarazzarsi di tali personaggi, tanto è vero che, notizia di pochi giorni fa, il partito di questa signora, Liberi e Uguali, si è miseramente sciolto proprio nelle ore in cui tra l’altro chiedeva a gran voce, attraverso lei, lo scioglimento di CasaPound tramite una legge ad hoc.

Invitiamo pertanto tutti i vetrallesi che amano il tricolore a scendere in Piazza Marconi lunedì dalle 17,30 per ribadire insieme a noi “Boldrini non sei la benvenuta”.

CasaPound Viterbo