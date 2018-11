Concerto “Suoni per il mondo” di Semi di Pace

NewTuscia – TARQUINIA – Tre cori per festeggiare i venti anni di amicizia e solidarietà tra Semi di Pace e Cuba. È il concerto “Suoni per il mondo” che si terrà il 21 dicembre, alle ore 21, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia (ingresso libero).

“Un evento che vuole festeggiare questo straordinario rapporto tra la nostra associazione e l’isola. – spiega la onlus – Un rapporto che si è consolidato negli anni e ci vede protagonisti nel costruire ponti di solidarietà con il popolo cubano”. A esibirsi saranno tre importanti cori del territorio. La filarmonica di Civitavecchia e l’ensemble InCantus, diretti dal maestro Riccardo Schioppa. Le insolite note, dirette dalle maestre Maria Laura Santi ed Eleonora Bernabei. “Li ringraziamo per aver accettato con entusiasmo il nostro invito. – prosegue Semi di Pace – Trascorreremo una serata in una splendida cornice, come quella della sala consiliare. Estendiamo l’invito a tutti i cittadini tarquiniesi a partecipare, per assistere a un bellissimo concerto”.