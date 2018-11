Viterbo, Workshop gratuito su “La tutela del brand” venerdì 23 novembre

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio Viterbo organizza venerdì 23 novembre, alle ore 9,30, il workshop su “La Tutela del Brand”, in via Fratelli Rosselli n. 4.



Il seminario intende affrontare le varie forme di tutela del brand, passando in rassegna i vari sistemi. In primo luogo, si analizzerà la differenza tra la tutela delle situazioni giuridiche di fatto e la tutela “rafforzata” derivante dalla costituzione di titoli autonomi quali le registrazioni dei marchi italiani e/o europei e dei modelli italiani e/o comunitari. Inoltre si analizzeranno le procedure per l’ottenimento dei titoli (registrazioni di marchi o di disegni e modelli) sia a livello italiano che comunitario. L’Unione Europea è stata infatti ed è tutt’ora, elemento catalizzatore di uno sviluppo in questo ambito, attraverso numerose iniziative legislative, quali direttive e regolamenti il cui interesse è dovuto principalmente alla stretta correlazione tra i diritti comunitari ed i principi fondanti dell’Unione. Si affronterà, infine, il tema della protezione del Brand all’estero ovvero al di fuori dell’Unione Europea in Paesi quali gli Stati Uniti o la Cina.

I lavori saranno aperti da Federica Ghitarrari, dirigente della Camera di Commercio Viterbo, seguita dall’avvocato e consulente in proprietà industriale Emanuele Montelione che approfondirà i temi “La nozione di Brand, le procedure per la sua tutela e la casistica rilevante” e “La protezione del Brand all’estero”. Al termine possibilità di incontri one-to-one con il relatore su appuntamento (scrivere a ufficio.brevetti@vt.camcom.it esponendo brevemente la questione da sottoporre e i propri contatti).

L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo per 2 crediti formativi, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo per 4 crediti formativi e presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per 1 credito formativo.