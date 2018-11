Viterbo, seminario IntFormatevi sulla contrattualistica internazionale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Contrattualistica internazionale e condizioni generali di vendita” è il tema del seminario in programma venerdì 23 novembre alle ore 9.30, presso la Camera di Commercio Viterbo, organizzato in collaborazione con Unioncamere Lazio e Lazio Innova nell’ambito del nuovo Ciclo di formazione IntFormatevi.

Durante l’incontro saranno presentate le diverse modalità per: l’export di una piccola e media impresa e gli aspetti critici della disciplina contrattuale; il contratto internazionale: principi generali, gli elementi del contratto; le fasi dell’accordo precontrattuale e la loro negoziazione, il nodo della legge applicabile; cenni sul contratto di distribuzione e di agenzia commerciale.

Il seminario, in particolare, mira a fornire alle imprese indicazioni per affrontare il cambiamento a fronte delle sfide dell’internazionalizzazione in tema di export.

L’incontro è a carattere gratuito e a numero chiuso, e si inserisce tra le attività regionali a sostegno del processo di internazionalizzazione delle PMI del Lazio.

Inviare la scheda di partecipazione disponibile sul sito www.vt.camcom.it via mail a internazionalizzazione@vt.camcom.it oppure attraverso la registrazione on line su http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=209.