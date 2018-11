Teo Mammuccari al teatro Mancinelli di Orvieto

NewTuscia – ORVIETO – Doppio appuntamento teatrale nel fine settimana per gli amanti aquesiani presso il Mancinelli di Orvieto. Venerdì 23 alle ore 21.00 protagonista Teo Mammuccari con uno spettacoli live.

“Non sono bastati più di 20 programmi televisivi”, si sottolinea in una nota informativa Ufficio Stampa Tema, “a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé per tutti questi anni. Sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo che può finalmente parlare con il suo cinismo di questo che stà accadendo al suo mondo. Uno spettacolo comico, molto irriverente attraversando tutto quello che Teo ha vissuto in questi 20 anni dalla sua vita personale a tutto quello che accade nel suo mondo. Il titolo è il suo punto di partenza, per questo lungo viaggio che si chiama vita, uno spettacolo da non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma sopratutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone. Scritto e diretto da lui stesso, raccoglie in chiave comica ed ironica una realtà che ci ha trasformato in robot”. Domenica 25 alle ore 18.00 protagonista la Filarmonica Luigi Mancinelli – banda Città di Orvieto con l’evento “Thriller: un concerto da paura”. “L’evento ad ingresso gratuito”, sottolinea ancora l’Associazione Tema, “avrà come filo conduttore la musica del film thriller. Il gruppo, impegnato da anni in una nuova ricerca artistica che ha impegnato il gruppo in una nuova ricerca artistica che gli ha permesso di eseguire brani inediti. Il tutto grazie alla rielaborazione musicale del Maestro Lamberto Ladi di presentare un nuovo programma musicale tratto da quelle pellicole cinematografiche che hanno tenuto con il fiato sospeso molte generazioni di spettatori”. L’evento rientra nella nuova proposta musicale organizzata dall’Associazione “Adriano Casasole” e la nostra Associazione con il patrocinio del Comune di Orvieto, collaborazione Università della Terza Età di Orvieto”. Tutti gli aquesiani che vorranno avere maggiori informazioni sulla logistica-eventi potranno contattare la biglietteria Teatro (0763-340493).