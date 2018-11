Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 22/11/2018

Viterbo

Tempo stabile per l’intera giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia in serata. Maggiori addensamenti a partire dalla notte. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Lazio

Tempo instabile al mattino specie sulle zone centro meridionali della regione con possibili piogge e acquazzoni. Migliora dal pomeriggio sia sulle coste che sulle zone interne con cieli poco nuvolosi poi anche in serata. Nuvolosità in aumento dalla notte con possibili piogge sulle coste settentrionali.

Tempo generalmente asciutto sulle regioni settentrionali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con addensamenti a tratti anche compatti alternati a schiarite anche ampie. Peggiora nella notte su Liguria e Alpi occidentali con neve fino a 1300 metri. Cieli irregolarmente nuvolosi al Centro sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con nubi sparse e locali schiarite per tutto l’arco della giornata. Possibili piogge in particolare sulle coste del Lazio al mattino e poi sul litorale toscano dalla nottata.

Possibili piogge al Sud Italia al mattino e poi al pomeriggio in particolare sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Tempo più asciutto sulle altre zone con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it