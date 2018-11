Parco Valle del Treja: visita guidata per curiosi di erboristeria

NewTuscia – CALCATA – Domenica 25 novembre ci aspetta un visita guidata particolare, guidata da un esperto di piante e dei loro usi in erboristeria. Durante la mattinata la passeggiata consentirà di conoscere e di raccogliere per mano dell’accompagnatore, erbe spontanee di interesse erboristico. Dopo una pausa pranzo sarà possibile approfondire in aula, nel Palazzo Baronale di Calcata, sede degli uffici del Parco, la conoscenza delle piante più interessanti che si saranno reperite durante la passeggiata in natura.

Appuntamento:

Domenica 25 novembre – “Riconoscimento di piante e fiori autunnali”

Appuntamento alle ore 10,00 di fronte al bar di Giusi, in piazza Roma a Calcata vecchia (Vt)

Tempo Creativo

Claudio Tescarollo

cell: 328 1876013

Si raccomanda di portare scarpe da trekking o con carrarmato, k-way, borraccia, abbigliamento comodo, cappello, pranzo al sacco.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria.

Il programma completo ed i riferimenti per contattare le associazioni che svolgono le visite sono sulla pagina Internet delle visite guidate del Parco.