NewTuscia TV-Gold TV: Inaugurata la sede della Lega di Bolsena (Primo servizio TV di NewTuscia.it)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – BOLSENA – Finalmente ce l’abbiamo fatta! E’ un momento storico per la nostra redazione. Sì, perché finalmente, dopo anni che rincorrevamo questo risultato, finalmente siamo riusciti, con l’aiuto determinante della redazione di Gold Tv e Lazio Tv, a produrre il primo servizio televisivo dalla provincia di Viterbo targato NewTuscia Tv e Gold Tv. Si tratta dell’inaugurazione della sede della Lega a Bolsena, avvenuta domenica scorsa. Un lavoro che è stato di contatti per almeno 4 anni, sacrifici, notti anche insonni, ma che ora ci vede lusingati e contenti di poter dire con i fatti che la televisione torna ufficialmente in tutta la provincia di Viterbo. Certamente ci servirà del tempo per entrare a regime dal punto di vista tecnico e giornalistico, non c’è dubbio, ma siamo felici di avere avuto la fiducia del patron Gianfranco Sciscione e dei suoi figli per un lavoro che, nell’intenzione di chi scrive, dovrà riportare la Tuscia all’attenzione della cronaca regionale e non solo. A breve comunicheremo, anche mediante i canali istituzionali ufficiali del Comune di Viterbo, il video realizzato per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa: abbiamo già chiesta la possibilità di trasmetterlo su un canale nazionale, legato a Gold Tv, dedicato ai documentari sulle feste tradizionali del Lazio. Anche in questo secondo caso l’obiettivo unico è la promozione della Tuscia facendola conoscere in tutta Italia. Possiamo dire che il 21/11/2018 è partita l’avventura televisiva del nostro giornale su Gold Tv e Lazio Tv, il primo gruppo televisivo locale del Lazio.

Invito tutto il mondo politico, economico, istituzionale, religioso e sociale della provincia di Viterbo a prendere contatti con la nostra redazione per servizi giornalistici che, lentamente, ci porteranno ad arrivare in tutto l’alto Lazio. Prossimamente presenteremo il progetto a tutta la cittadinanza mediante una conferenza stampa ufficiale a Viterbo.

Il servizio sarà visibile sui Tg della sera di Gold Tv e Lazio Tv ai Canali 12 e 17 del Digitale Terrestre.

Per contatti: gaetano-alaimo@libero.it – 340/9409572

Grazie a tutti!!!