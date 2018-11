Interrogazione parlamentare del Senatore Battistoni in merito alla “Torre di Pasolini”

NewTuscia- SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro per i beni e le attività culturali in merito al Castello di Colle Casale, nel comune di Soriano nel Cimino, noto anche come “Torre di Pasolini”, che rischia di diventare una casa vacanza, come paventato da alcuni giornali, perdendo così la sua funzione di patrimonio storico e artistico della Nazione.

La torre di Pasolini, infatti, che è stata dimora dell’intellettuale e di molti artisti provenienti da tutto il mondo, oltre ad essere stata, insieme al territorio circostante, parte fondamentale per le riprese di alcune pietre miliari del cinema internazionale, rischia di non poter più contribuire alla crescita culturale ed allo sviluppo turistico della Tuscia.

Spero di ottenere dal Ministro, quanto prima, una risposta in merito a quali azioni necessarie intenda mettere in atto e con quali tempi, per tutelare e valorizzare il castello di Colle Casale.

Senatore Francesco Battistoni