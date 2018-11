Gattino Charlie Chaplin cerca casa

NewTuscia – ROMA – Charlie Chaplin è uno splendido gattino di 4 mesi dal pelo rosso semilungo.

E’ stato recuperato in strada da più di un mese in condizioni pietose, tutto pelle e ossa, senza tono muscolare.

Ora il piccolo sta bene, ha preso peso ed è stato sverminato e vaccinato. Charlie ha solo un piccolo neo, un piedino rinsaldato storto (da qui il nome:-)) che comunque non gli crea problemi sia nel camminare che nel correre.

Ora è una gattino vivace e giocoso, pronto per essere accolto in una famiglia ed essere amato come merita. Adozione centro e nord Italia, solo in appartamento con obbligo di sterilizzazione.

Per info 329/7470128 oppure 347/0424281 se non rispondiamo mandate un whatsapp e sarete ricontatti il prima possibile.