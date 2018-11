Scuola sottufficiali dell’esercito in addestramento: conclusa l’esercitazione “Signa inferre”

NewTuscia – VITERBO – Settimana intensa per gli Allievi Marescialli del XXI Corso “Esempio” e per i Marescialli a nomina diretta con specializzazione “Sanità” impegnati nell’esercitazione “SIGNA INFERRE”, ciclo di attività continuative, diurne e notturne fuori sede, condotte presso il Poligono di “Pian di Spille” (VT).

Dal 12 al 16 novembre 2018 un fitto programma ha visto protagonisti i futuri Comandanti di plotone dell’Esercito Italiano: addestramento individuale al combattimento, esercizi di topografia, procedure di comunicazione, metodo di combattimento militare, addestramento al contrasto della minaccia costituita dagli IED (Improvised Explosive Device), lezioni di tiro con armi individuali e di reparto.

Analogo intenso addestramento per i Marescialli a nomina diretta con specializzazione “Sanità”, in atto frequentatori del corso applicativo, il cui iter formativo si articola in due fasi. La 1a fase, al via dal 15 ottobre, presso l’Istituto di formazione militare viterbese, è suddivisa in un modulo “formazione del Combattente”, finalizzato a conseguire le capacità tecnico-professionali essenziali per la condotta di attività militari ai minori livelli, e in un modulo “formazione del Leader”, diretto a conferire le caratteristiche del Leader per poter operare in contesti e situazioni particolari che richiedono elevata professionalità e consapevole responsabilità. La 2a fase, articolata su un modulo “Sanità” e il tirocinio pratico, sarà svolta, dalla seconda decade del mese di febbraio del prossimo anno, presso la Scuola di Sanità e Veterinaria, polo di qualificazione e di specializzazione per tutto il personale dell’Esercito, in Roma Cecchignola.

Le attività sono state seguite dal Colonnello Cristian MARGHERITI, Comandante del Reggimento Allievi Marescialli, e dal Tenente Colonnello Sergio PANETTA, Capo Reparto Corsi, nell’ambito di una adeguata cornice di sicurezza garantita dal personale della linea di comando, costituita da Ufficiali e Marescialli provenienti dai reparti operativi dell’Esercito Italiano. Gli assetti logistici forniti dal Reparto Supporti dell’Istituto di formazione militare viterbese, coordinati dal Tenente Colonnello Rocco LA ROCCA, hanno consentito al personale di fruire, per l’intera settimana di permanenza in poligono, di tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell’esercitazione (attendamento, vettovagliamento, trasporti, sanità).

La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha il compito di formare Marescialli Comandanti di plotone e Marescialli con specializzazione “Sanità”. L’iter formativo si sviluppa coniugando una didattica di livello universitario con un’intensa attività ginnico-sportiva unitamente a un impegnativo programma di attività militari, teoriche e pratiche, svolte in sede, in aree e strutture addestrative sul territorio nazionale.