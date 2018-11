New Generation TV, Pierpaolo sta già a Grand Hotel…

NewTuscia – ROMA – Grazie al programma di New Generation TV sono emerse le sue abilità e il suo grande talento: circondato da dodici fotografi, due registi e ben sei truccatori oggi i riflettori sono tutti su di lui.

Il giovane talentoso si presenta: “Mi chiamo Pierpao

lo ho 18 anni e vivo a Monterotondo, cittadina in provincia di Roma di circa 40.000 abitanti. Ho conseguito il diploma presso l’istituto alberghiero di Roma nel settore cucina. Ho intrapreso questo percorso di studio per la passione per i fornelli, infatti spesso mi dedico a preparare primi piatti che sono il mio forte,ricevendo complimenti da chi li assaggia. Altra pressione che coltivo dall’età di 6 anni è il calcio. Ritengo di essere un ragazzo solare, sempre pronto ad aiutare un amico o chiunque abbia bisogno. Sono sensibile ma allo stesso tempo molto spiritoso, infatti quando sono con i miei amici si divertono molto. Anche se posso sembrare un ragazzo sicuro di sé, in fondo nascondo un po’ di timidezza che a volte però può essere fraintesa. Di contro ritengo di essere vanitoso, tanto è vero che i miei mi rimproverano di trascorrere troppo tempo davanti allo specchio per prepararmi , testardo e un po’ ambizioso e forse proprio questa mia ambizione mi ha spinto ad intraprendere questo percorso.”