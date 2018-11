Manziana: il Comune ottiene dal ministero un contributo di 90 mila euro per il consolidamento dei solai della scuola

NewTuscia – MANZIANA – 90mila euro per il consolidamento dei solai dell’edificio B del plesso scolastico di via Pisa: questo l’importo del contributo ottenuto dal Comune di Manziana e concesso dal Ministero dell’Istruzione.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare la sicurezza degli edifici scolastici comunali – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Come amministratori abbiamo sempre ritenuto prioritario investire risorse e progettualità sulla scuola, attirandoci spesso per questo anche qualche critica: le nostre piccole donne e uomini di domani però tra quelle mura trascorrono molte ore della loro giornata ed è quindi un nostro preciso dovere garantire loro luoghi confortevoli e quanto più sicuri possibili.

I fondi di bilancio nelle casse comunali non sono certo molti ma, come da nostra abitudine, non ci tiriamo né ci tireremo indietro, continuando a presentare progettualità volte ad ottenere contributi come questo che permettono interventi più strutturali e completi.”

I lavori verranno realizzati entro l’estate, non andando così ad interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e permettendo per il prossimo anno scolastico un rientro tra i banchi ancora più sicuro.

“Sappiamo che ci sono anche altre problematiche da risolvere – dichiara l’Assessore alla pubblica istruzione Eleonora Brini – e per questo ci sentiamo di ringraziare tutti i Cittadini che con spirito di collaborazione e senso civico ce le segnalano. Noi dal canto nostro continuiamo con impegno il nostro lavoro, spesso poco visibile ma sicuramente sempre e solo a servizio di Manziana e Quadroni e dei loro piccoli e grandi Cittadini.”