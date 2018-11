Graforubrica. L’esuberanza della lettera “E”

NewTuscia – Cari/e Newtusciani/e ogni grafologo è anche un “cacciatore” di grafie, sempre alla ricerca di qualcosa di particolare che evidenzi o confermi uno studio già eseguito da altri o che dia l’input per farne uno nuovo. In questo caso sono stata fortunata ho “cacciato e catturato” una ecc entrica, personalizzata, originale ed esuberante lettera “e”.

La lettera “e” risulta essere un po’ la cenerent ola dell’alfabeto simbolico, viene a volte sottovalutata e accantonata con poche spiegazioni ritenendola poco significativa: dai più è ritenuta comunque espressione di un legame ambivalente in quanto esprime la funzione di congiungere: chi lega unisce, e insieme costringe.

La lettera “e” pertanto facilita il collegamento e per sua natura è unita alle altre lettere, se resta isolata nella scrittura esprime isolamento, anche chi la esegue così lo è, come Gide che scriveva l’ultima “e” di ogni parola staccata; infatti, era insofferente e brusco nei contatti umani.

In questo caso è esuberante, accattivante e sicuramente originale (indipendenza, forza, fierezza), il contesto grafico è curvo, pertanto rispecchia un rapporto con l’altro comunque improntato sulla tolleranza e la capacità di ascolto, ma allo stesso tempo sono presenti acuminazioni e lanci che “equilibrano” la curvilineità, evidenziando questo equilibrio tra bontà e difesa, tra accoglienza e rispetto. Assomiglia a un “cobra”, acciambellato nel proprio cesto e innocuo finché lo si lasci in pace o non giunga un incantatore di “serpenti” che lo farà danzare.

Secondo me è importante capire come si verga la propria “e” perché è una porta che fa entrare nel doppio simbolismo del legare e dello sciogliere: sciogliere un complesso o un legame, come si taglia un nodo gordiano, non può essere considerata una vittoria perché il risultato sarà altrettanto fragile quanto la conquista dell’Asia da parte dell’imperatore Alessandro. Il colpo di spada del conquistatore non è che una falsa soluzione, quella della violenza. La pazienza che scioglie invece di tagliare, assicura una guarigione più stabile e una conquista più duratura rispetto alla nostra ambigua natura: separati come siamo e uniti a tutti gli altri.