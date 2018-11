FDI: Regione Lazio approva mozione rifiuti zero per stop emergenza

NewTuscia – ROMA – E ‘stato approvato oggi l’Ordine del Giorno presentato da Fratelli d’Italia che impegna il Consiglio Regionale ad adottare la strategia Rifiuti Zero: “Le inefficaci e limitate politiche della giunta Raggi, che all’aumento dei costi non ha fatto corrispondere un miglioramento del servizio, hanno come conseguenze la città sempre più sporca e la differenziata bloccata su livelli irrisori. La conclamata inefficienza del ciclo dei rifiuti a Roma ha raggiunto punti di degrado ambientale, igienico e sanitario inaccettabili, anche per colpa della Regione Lazio, che in sei anni non ha saputo produrre un nuovo piano rifiuti.

Per uscire al più presto dall’emergenza abbiamo chiesto ed ottenuto dal Consiglio, l’impegno di attuare la strategia “Rifiuti Zero” che prevede l’adozione delle seguenti misure: sostegno ai comuni per ampliare la raccolta porta a porta; introduzione della tariffa “puntuale” in base alla quantità dei rifiuti indifferenziati conferita dalle utenze; incremento degli impianti sul territorio per garantire autosufficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, con procedure ecologicamente ed economicamente sostenibili, privilegiando il recupero di materia dai rifiuti urbani; adeguamento Centri di Raccolta per la differenziata; recupero e selezione dei materiali leggeri e degli imballaggi; riconversione degli impianti Tmb di AMA S.p.A., con tecnologie che recuperano la materia.

Nel corso dello stesso Consiglio, Fratelli d’Italia ha presentato un ODG (respinto) per introdurre nell’ordinamento la Valutazione dell’impatto sulla salute della popolazione dei miasmi prodotti dagli impianti di trattamento rifiuti, come nel caso del Tmb Salario.”

E’ quanto dichiarano, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia: il capogruppo Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo, Giancarlo Righini.