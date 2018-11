Europa, da oggi Provincia Terni presente a Urbanpromo di Milano con progetto “We are Valnerina”

NewTuscia – TERNI – La Provincia di Terni è presente alla 15esima edizione di Urbanpromo “Progetti per il Paese” in svolgimento a Palazzo della Triennale di Milano da oggi a venerdì. La presenza della Provincia si inserisce nell’ambito dei numerosi progetti europei sul territorio di cui da anni l’ente è coordinatore e attuatore.

All’Urbanpromo sarà presentato il progetto “We Are Valnerina” promosso da Anci, coordinato dalla Provincia di Terni e finanziato con i fondi del Dipartimento della Gioventù della presidenza del consiglio dei ministri e del servizio civile nazionale.

Per la Provincia di Terni parteciperà la dirigente tecnica Donatella Venti che illustrerà i più significativi obiettivi raggiunti, primo tra cui l’aver formato giovani fra i 16 e i 35 anni dei quattro comuni della Valnerina (Arrone Montefranco Polino e Ferentillo), in numerosi settori come marketing territoriale, photoshop illustrator, fotografia, cucina, recupero di antichi saperi e guide escursionistiche in mountain bike che potrebbero offrire concrete possibilità di occupazione.

La Provincia illustrerà inoltre anche gli infopoint e i living lab, in attivazione sempre in Valnerina, nei settori turistici, realizzati in collaborazione con le associazioni e le imprese locali.