Donato un televisore ad alta tecnologia all’ospedale di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Come Direttore Clinico del Presidio ospedaliero di Acquapendente, sento il dovere di rendere nota l’iniziativa della Commissione Solidarietà dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente che, anche grazie alla collaborazione di genitori ed alunni, ha acquistato e donato un televisore ad alta tecnologia all’Ospedale che dirigo, al fine di contribuire al prossimo allestimento di una sala ricreativa per i pazienti ricoverati.

Desidero ringraziare la Dirigente scolastica Dottoressa L uciana Billi, la Commissione Solidarietà, il personale scolastico, i genitori e gli alunni che hanno collaborato per fornire la nostra sala ricreativa di una componente essenziale quale è la televisione. Desidero inoltre esprimere il mio personale e vivo apprezzamento per i valori della sensibilità e dell’attenzione nei confronti di chi si trova in difficoltà, come i pazienti ricoverati, dimostrati da tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e sottolineato che con questo loro gesto hanno dato un esempio significativo di educazione civica e di senso della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Dott. Remo Brenci