Completamento lavori piazza della Rocca, il maltempo fa slittare di un giorno la riapertura

NewTuscia – VITERBO – Maltempo, il completamento dei lavori a piazza della Rocca slitta di un giorno. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici, centro storico e viabilità Laura Allegrini. Pertanto anche domani 21 novembre restano in vigore i provvedimenti riguardanti traffico e sosta veicolare di ieri e oggi, ovvero: divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione nel tratto di piazza della Rocca compreso tra via III Reggimento Granatieri di Sardegna e via della Cava; nel tratto di piazza della Rocca compreso tra via Matteotti e via della Cava è invertito il senso di marcia, consentendo il transito in direzione di via della Cava.

Invertito inoltre il senso di marcia nel tratto compreso tra via Amendola e via san Faustino, in modo da consentire il transito in direzione di San Faustino. La regolare viabilità sarà ripristinata nella giornata di giovedì 22 novembre.