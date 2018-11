Aggrediti dai pitbull

NewTuscia – PRIVERNO – ( LAZIO TG). A Priverno, 3 cani pit bull sono usciti da un recinto in un terreno di proprietà di due coniugi di Pontinia, ed hanno aggredito una coppia di anziani nel giardino di casa. Donna (65anni) ricoverata prognosi riservata a Terracina in chirurgia. Marito (68 anni) meno grave. Non pericolo di vita cani presi ed affidati canile latina.

Proprietari degli animali, originari e residenti a Pontinia, identificati. Sono in corso accertamenti da parte dei CC di Priverno per risalire alle cause dell’apertura del recinto e sulle eventuali responsabilità dei proprietari.