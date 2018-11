Viterbo Clean Up, tolti rifiuti da Porta Romana a Porta San Leonardo

NewTuscia – VITERBO – Sabato si è tenuto un grande evento a cui hanno partecipato tantissime persone e che ha portato alla pulizia di un intero tratto che costeggia la cinta muraria, da Porta Romana a Porta San Leonardo, compreso il parcheggio delle Fortezze da troppo tempo abbandonato all’incuria.

Vogliamo presentarci a chi ancora non ci conosce: Viterbo Clean Up è gruppo di volontari nato nel 2014 che rimboccandosi le maniche ha trovato lo strumento per denunciare e combattere l’incuria e le inadempienze, per migliorare con un contributo concreto i luoghi che viviamo ogni giorno.

Il nostro unico scopo è quello di rendere Viterbo più bella ma sopratutto contagiare tutti con il nostro spirito di rispetto per la città.

Per vedere ciò che abbiamo potuto fare sabato mattina grazie a tanta partecipazione, vi invitiamo sulla nostra pagina facebook VITERBO CLEAN UP, https://www.facebook.com/RiprendiamociViterbo , troverete anche quello che abbiamo fatto in passato e presto quello che faremo in futuro!

Fabrizio, Irene, Gabriele P., Gabriele M.

Viterbo Clean Up