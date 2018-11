A Tivoli Terme il gran Galà UCAI

NewTuscia – TIVOLI – In occasione della prima conferenza ufficiale del 29 Settembre 2018 presso la Regione Lombardia, UCAI ha sancito la sua nascita alla presenza del Governatore Attilio Fontana, alle autorità del mondo diplomatico africano, ai leader africani e ad una vasta comunità di afro discendenti residenti sul territorio italiano. Lo scopo principale di questa prima manifestazione pubblica è stato promuovere i valori dell’associazione che si ispirano ai principi di solidarietà ed integrazione dando un nuovo volto ed una nuova narrazione al tema immigrazione, gettando le basi per una convivenza pacifica ed uno scambio di culture che convivono, lavorano, studiano, nello stesso territorio.

In questo spirito, UCAI sta organizzando un Gran Galà, che si terrà a Roma il 31 gennaio 2019. L’evento ha come obbiettivo introdurre l’associazione nel panorama italiano, promuoverne le iniziative e radunare gli stakeholder principali (istituzioni italiane, ambasciate, comunità degli Africani nelle Nazioni Unite e settore privato) che condividono l’interesse per il continente africano e raccogliere i fondi necessari per creare le strutture presso la quale opererà UCAI.

L’auspicabile risultato di questo primo dialogo fra gli stakeholder è quello di gettare le basi per una solida piattaforma di condivisione e networking fra le parti interessate che desiderano operare nelle varie aree tematiche riguardanti il continente africano e gli africani presenti sul territorio italiano (circa 700.000).

Cosa offre l’evento?

Un’occasione unica nel suo genere per interagire con una ricca gamma di partecipanti provenienti da vari settori: giornalismo, istituzioni governative, rappresentazioni diplomatiche, Nazioni Unite ed enti di cooperazioni allo sviluppo, settore privato.

Un’opportunità di promuovere gli interessi della propria organizzazione/compagnia di provenienza

Stabilire il primo contatto con il personale UCAI per future collaborazioni.

L’evento avrà luogo il 31 gennaio 2019 alle 19.00 presso la tenuta San Antonio, Via Elsa Morante 15 – Tivole Terme.

UCAI è una comunità nata con lo scopo di tutelare gli interessi dell’Africa e degli africani attraverso la creazione di una forte rete di solidarietà, investimento su capitale umano erogazione di servizi e supporto ad una cooperazione per uno sviluppo sostenibile