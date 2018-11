Parte oggi il Tuscia Digital Week della Camera di Commercio di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si apre oggi con l’Open Day “Soluzioni digitali per imprese e professionisti“, la prima edizione della “Tuscia Digital Week“, organizzata dalla Camera di Commercio Viterbo. L’appuntamento con l’Open Day, realizzato grazie alla collaborazione con Infocamere e lo Spazio Attivo Viterbo di Lazio Innova, èdalle ore 15 fino alle 18,30 nella sede del CeFAS in viale Trieste n. 17 a Viterbo.

Il programma prevede tre laboratori che si r ipetono ciascuno con cadenza oraria alle 15,30, 16,30 e 17,30 su: Fatturazione elettronica (LAB 1); Identità digitale: SPID, CNS e Firma digitale; Cassetto digitale e Libri digitali (LAB 3)

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, ci sarà la possibilità di una consulenza one to one da parte di esperti sulle tecnologie digitali tra cui Cloud, Webmarketing, E-commerce, Siti Web, Integrazione orizzontale e verticale, Big data e analytics, Sistemi informativi e gestionali, cCybersicurezza, Realtà aumentata e virtual reality.

A disposizione di imprese e professionisti ci saranno i Digital mentor delle aziende: Agenzia Propaganda, Celleno Informatica, KDS, Infosoft, Porsenna e Webnovo, Inoltre per il Digital Innovation Hub della CNA Viterbo e Civitavecchia: Bytech, Skylab, Massimiliano Allegri. Infine il Fab Lab Viterbo di Lazio Innova presenterà gli utilizzi della stampante 3D.

Nel corso dell’Open Day sarà consegnato a quanti ne faranno richiesta il Kit Impresa e Professionista digitale comprendente: SPID, Firma digitale, Cassetto digitale, Digital Assessment, Newseletter. Il dispositivo di firma digitale sarà rilasciato gratuitamente a chi non lo possiede o gli è scaduto, fino a esaurimento, tenendo conto dell’ordine cronologico di prenotazione come da modulo di iscrizione disponibile sul portale www.vt.camcom.it insieme al programma dell’intera settimana della Tuscia Digital Week.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero.