Natale a Montalto di Castro (Video)

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Ed è proprio un’atmosfera magica quella che il Dott. Carmelo Messina, Presidente delle Fondazione Vulci, sta ultimando di preparare al Complesso Monumentale San Sisto di Montalt o di Castro, il Villaggio di Natale è una bellissima realizzazione con pezzi provenienti da tutto il mondo facenti parte della collezione privata della Famiglia Messina, raccolta iniziata 18 anni fa a Boston e tutt’ora in corso.

Il Villaggio aprirà ai visitatori il giorno 8 dicembre, data in cui tradizionalmente si prepara l’albero nelle case italiane, e resterà visitabile fino al 6 gennaio 2019 con un biglietto d’ingresso davvero leggero, quanto basta per rientrare delle spese, per altro sostenute in proprio dalla Famiglia Messina solo con qualche aiuto di mano d’opera da parte della Fondazione. Insomma un Natale magico quello che si avvicina e che vedrà il Villaggio di Natale più vasto d’Italia e forse d’Europa affiancare le altre manifestazioni nella cittadina Castrense. Nel video l’intervista di Elisabetta Lupetti al Presidente Carmelo Messina durante i lavori di montaggio della struttura.

Lupetti P. Settimelli