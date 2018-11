Civita Castellana: arresto per spaccio di cocaina

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana, durante un servizio perlustrativo hanno deciso di fermare un’ auto sospetta, e di sottoporre a perquisizione il conducente, un cittadino italiano di 32 anni.

Durante la perquisizione hanno trovato l’uomo in possesso di un bilancino di precisione per la misurazione della droga, di una somma contante di 1270 euro e di un quantitativo di 27 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Al termine dell’ operazione la droga è stata sequestrata e lo spacciatore, una volta dichiarato in arresto, è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.