Boccali (Coordinatore Lega – Enti Locali): “Sul territorio il partito è in piena espansione”

NewTuscia – ROMA – Ivan Boccali, Coordinatore Lega Castelli Romani per gli Enti Locali, traccia un primo bilancio delle attività politiche dopo la fase di organizzazione e rilancio del partito nelle colline romane. Un lavoro che, secondo l’esponente leghista, sta già portando a risultati importanti dopo pochi mesi di impegno.

“In provincia di Roma la Lega – afferma Boccali – continua a lavorare sui territori per offrire una presenza forte al servizio dei cittadini. In questi ultimi giorni ho avuto modo di constatare di persona il grande entusiasmo che si sta diffondendo nei Castelli Romani. A Rocca Priora, ad esempio, guidati dall’ottimo coordinatore locale Alessio Magrini, c’è già un gruppo unito e numeroso pronto per la sfida delle prossime competizioni amministrative nella pr imavera del 2019. A Marino la Lega è presente in maniera unitaria con la guida di Maurizio Forgetta, un nucleo che si sta adoperando con assistenza e ascolto nei confronti della popolazione. A Grottaferrata, sotto l’indirizzo del responsabile Rodolfo Mariotti, la Lega è l’unica voce fuori dal coro sulla questione Sprar. Ma il partito è ormai attivo ovunque e nuove realtà operative si stanno aprendo. Nei prossimi giorni – prosegue – saremo anche in queste aree che stanno crescendo di settimana in settimana per saldare meglio la nostra organizzazione e le varie iniziative da proporre”.

“La Lega – prosegue Boccali – sta sostenendo e dando vita gradualmente a dei servizi che andranno direttamente ad aiutare i cittadini dei nostri paesi: dalla rete a supporto solidale fino all’assistenza alimentare. In tal senso voglio fare già un plauso particolare alla bellissima iniziativa degli amici della Lega di Rocca Priora con il loro servizio di medicinali portati a domicilio. Prossimamente ci impegneremo anche per fornire consulenza fiscale, legali e di patronato. Questo per ribadire il nostro concetto di radicamento profondo e di comunità per i cittadini – conclude Boccali – che ci hanno compreso come unico riferimento nel panorama politico per il proprio riscatto”