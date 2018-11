Ascani e Bevilacqua: il Comune aderisca al piano Cotral per le nuove pensiline

NewTuscia – LADISPOLI – L’Azienda Regionale per i trasporti nel Lazio (Cotral) ha predisposto, nell’ottica di un sempre migliore servizio per gli utenti , un piano per installare nuove pensiline nei punti di fermata dei mezzi.

È stato approvato un progetto – tipo e sono stati stanziati fondi per coprire da parte dell’Azienda il 60 per cento della spesa.

“Ho presentato in Comune una mozione per il voto del prossimo Consiglio” ha dichiarato Federico Ascani , capogruppo del PD nel Comune di Ladispoli ” Con la mozione chiediamo all’Amministrazione di aderire al progetto del Cotral mettendo in Bilancio la parte restante del finanziamento”

“Le pensiline, disegnate anche per essere un arredo urbano” aggiunge Gerardo Bevilacqua del direttivo PD ” offriranno agli utenti la possibilità di ripararsi dagli agenti atmosferici ed attendere con più comodità e tranquillità i mezzi . Pensiamo che il Comune debba aderire al Piano Cotral nell’interesse di tutta la collettività”.

Federico Ascani e Gerardo Bevilacqua PD Ladispoli