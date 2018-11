Workshop “Camera Orienta Viterbo” all’ente camerale

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 22 novembre, dalle ore 9,30, si terrà il workshop organizzato dalla Camera di Commercio Viterbo su “Camera Orienta Viterbo” presso la Sala Conferenze in via Fratelli Rosselli, 4. Un incontro per conoscere il mercato del lavoro e le esigenze delle imprese. Per avere le idee chiare e fare scelte consapevoli.

PROGRAMMA

9.30 Accredito patecipanti

10.00 Apertura dei lavori

Francesco Monzillo Segretario generale Camera di Commercio Viterbo

10.15 “Andare dove serve: quali sono le professioni di oggi e di domani”

Rosa Carozza Responsabile Servizio imprenditoria, placement ed orientamento – Camera di Commercio Viterbo

10.35 “Unire i puntini: approfondimento delle attitudini e interessi degli studenti”

Stefano Gasbarra Vicedirettore CeFAS

Testimonianza: esperienze on the job

10.45 “Il rafforzamento & l’accompagnamento dell’Alternanza Scuola-Lavoro nel Lazio e l’incontro con la domanda – Il Network della RETE”

Roberto Tropea Anpal Servizi SpA Divisione Transizione Scuola Lavoro – Lazio

11.15 “Il sistema delle Camera di Commercio italiane all’Estero a supporto dei progetti di alternanza Scuola-Lavoro all’estero”

Michele Torre Responsabile Desk Europa Assocamerestero

11.30 “Alternanza Scuola-Lavoro all’estero: un’esperienza diretta sul territorio inglese”

Luca Galdi Delegato della Camera di commercio Italiana per il Regno Unito per l’Alternanza Scuola-Lavoro

12.00 “Presentazione del Protocollo di intesa MIUR-USR-CCIAA”

Gildo De Angelis Direttore generale Ufficio scolastico Regionale per il Lazio

12.15 PREMIO STORIE DI ALTERNANZA

Modera i lavori: Federica Ghitarrari Dirigente Camera di commercio Viterbo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

0761 234406 – 0761.234427

alternanza@vt.camcom.it