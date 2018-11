Una Flaminia grintosa si impone 2-0 sul Monterosi e fa suo il Derby della Tuscia.

Maurizio Fiorani

NewTuscia -CIVITACASTELLANA- La Flaminia con una grande prestazione vince il Derby provinciale di serie D contro il Monterosi allo stadio Turiddu Madami. I rossoblù civitonici di Mr. Schenardi con una grossa prestazione

ottengono un importante successo in chiave salvezza grazie alle reti di Morbidelli al 10° del primo tempo e di Carta al 5° della ripresa su colpo di testa su calcio d’angolo. Un successo che rilancia le quotazione della Flaminia che si dimostra tra le mura amiche squadra ammazza grandi.



Passiamo alle formazioni

FLAMINIA: Vitali, Staffa, Modesti, Mattia, Fapperdue,Carta, Mignone,Lazzarini, Di Maira, Morbidelli, Abate

A disposizione di Mr.Marco Schenardi: Montesi, Tiozzo, Berni, Vecchio, Vittori, Mastrantonio, Ingretoli,

Ferrara, Genchi

MONTEROSI:Frasca, Francescangeli, Rasi, Pisanu, Giannetti, Messina, Mastrantonio, Gerevini, Nohman, Gabbianelli, Gjuci

A disposizione di Mr.Marco Mariotti: Chingari, Matrone, Valentini, Pellacani, Barbato, Falasca,Proia, Alonzi, Liurni

Arbitro: Signor Giovanni Sanzo di Agrigento

Assistenti: Alfredo De Falco e Crescenzo Mazzuoccolo entrambi di Nola

Note: giornata fredda ma soleggiata pubblico delle grandi occasioni circa 800 persone.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio di gara guardingo delle due compagini, che si temono molto e si coprono.

Al 7° incursione in area del Monterosi Gjuci che entra dal lato destro dell’area di rigore della Flaminia e mette

in mezzo all’area un pericoloso cross basso la difesa rossoblù di casa allonta il pallone.

Al 10° La Flaminia passa in vantaggio con Morbidelli, che ben servito da Lazzarini con un bel diagonale, mette

in rete alle spalle del portiere Frasca del Monterosi.

Al 13° azione in area della Flaminia contatto tra Gjuci ed un difensore rossoblù , con il giocatore del Monterosi che cade a terra, ma l’arbitro lascia correre.

Al 16° viene ammonito Carta della Flaminia per fallo su Gjuci del Monterosi.

Al 23° Flaminia pericolosa in attacco con Mattia che ben servito da Lazzarini dal limite dell’area calcia alto sopra

la traversa.

Al 26° corner per il Monterosi; pallone messo in mezzo si accende una mischia in area dei padroni di casa con respinta

corta la palla giunge su piedi di Mastrantonio, che dai 20 metri calcia alto sopra la traversa.

Al 32° batti e ribatti in area del Monterosi con la difesa biancorossa che respinge almeno tre conclusioni consecutive in porta.

Al 36° Flaminia pericolosa in attacco ci mette una pezza il portiere Frasca della Flaminia, che in uscita aerea anticipa

l’attaccante Morbidelli della Flaminia.

Al 40°viene ammonito Mignone della Flaminia per gioco falloso.

Al 42° parata del portiere Vitali della Flaminia, che para accartocciandosi sul pallone su tiro di Nohman.

Al 43° punizione di Carta della Flaminia dai 25 metri pallone, la sua conclusione esce di poco fuori dai pali della porta difesa dall’estremo difensore Frasca del Monterosi.

La prima frazione di gioco è terminata con la Flaminia in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Quadruplo cambio nelle fila del Monterosi; Escono Giannetti, Gerevini, Gabbianelli, Gjuci al loro posto sono entrati,

Valentini, Proia,Alonzi, Liurni.

Al 4° la Flaminia alla prima occasione su corner si porta sul 2-0, dalla bandierina batte Morbidelli cross teso di

Morbidelli colpo di testa di Carta che mette in rete alle spalle del portiere Frasca che nulla può sulla precisa conclusione

del giocatore gialloblù.

Al 7° punizione per il Monterosi dai 20 metri; tiro forte ma centrale di Messina parato dal portiere Vitali della Flaminia.

Al 12° corner per il Monterosi, la difesa rossoblù di casa libera ed allontana la minaccia.

Al 13°tiro di Morbidelli della Flaminia parato dal portiere Frasca del Monterosi.

Al 15° cambio per il Monterosi; Esce Mastrantonio ed entra in campo Pellacani.

Al 18° tiro di Liurni dai 25 metri parato dal portiere della Flaminia Vitali.

Al 20° il portiere Frasca del Monterosi anticipa in uscita Di Maira attaccante della Flaminia.

Al 22° cambio nella Flaminia; Esce Di Maira al suo posto fa ingresso in campo Ingretoli.

Al 24° tiro di Liurni del Monterosi che impegna il portiere della Flaminia Vitali ad una parata a terra.

Al 26° altro cambio nella formazione di casa; esce Abate al suo posto entra il giovane Vittori.

Al 29° corner per la Flaminia; senza esito la difesa ospite libera ed allontana la minaccia.

Al 31°sostituzione nella Flaminia: esce Morbidelli al suo posto entra in campo Ferrara.

Al 36° cambio nella Flaminia: esce Mignone ed entra al suo posto Tiozzo.

Al 37° Flaminia vicino al 3-0 con Ferrara che tutto solo davanti a Frasca portiere del Monterosi tira in porta.

ma Frasca respinge in corner.

Al 41° sostituzione nella Flaminia esce Mattia al suo posto entra Vecchio.

Al 44° espulso Modesti della Flaminia per un colpo proibito a gioco fermo.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

Al 45°corner per il Monterosi si accende una mischia in area dei rossoblù di casa che allontanano il pallone.

Al 47° calcio d’angolo per il Monterosi senza esito.

Al 48° occasione per Alonsi del Monterosi per accorciare le distanze ma il portiere Vitali para la conclusione.

Il derby termina con la vittoria della Flaminia per 2-0.

RISULTATI DELLA 13° GIORNATA D’ANDATA

FLAMINIA-MONTEROSI 2-0

LATINA-TORRES 4-0

AVELLINO-VIS ARTENA 3-1

ALBALONGA-BUDONI 1-0

ANZIO-TRASTEVERE 0-1

ANAGNI-OSTIA MARE 1-1

LADISPOLI-LUPA ROMA 3-2

LATTE DOLCE-CASSINO 1-0

SFF ATLETICO-APRILIA 3-1

LANUSEI-CASTIADAS 4-2

CLASSIFICA

TRASTEVERE 29

MONTEROSI 26

LANUSEI 25

LATTE DOLCE 24

AVELLINO 24

SFF ATLETICO 21

APRILIA 21

OSTIA MARE 20

VJS ARTENA 19

LATINA 18

ALBALONGA 18

CASSINO 17

FLAMINIA 16

LADISPOLI 14

BUDONI 12

TORRES 12

ANAGNI 10

CASTIADAS 10

LUPA ROMA 9

ANZIO 8

PROSSIMO TURNO

APRILIA-LANUSEI

BUDONI-ANZIO

CASSINO-LATINA

CASTIADAS-FLAMINIA

LUPA ROMA-ALBALONGA

MONTEROSI-LATTE DOLCE

OSTIA MARE-AVELLINO

TORRES-LADISPOLI

VJS ARTENA-SFF ATLETICO

TRASTEVERE-ANAGNI