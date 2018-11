Volley A2M, Tuscania ospita una Piacenza “stellare”

NewTuscia – TUSCANIA – Torna il volley che conta domenica sera al PalaMalè di Viterbo con la Maury‘s Italiana Assicurazioni Tuscania che ospita Gas Sales Piacenza nell’incontro valido per la settima giornata di andata del girone blu della serie A2 Credem Banca . Sponsor Match di giornata, Piergentili SrLche a fine gara premierà l’MVP con la consueta targa commemorativa.

Dopo il cambio del tecnico annunciato in settimana, i ragazzi del presidente Pieri si sono allenati sotto la guida di Francesco Russo per preparare al meglio l’appuntamento con una delle squadre più in forma del momento. Gli emiliani sono infatti terzi in classifica avendo perso una sola gara in trasferta a Gioia del Colle.

“Sono una delle squadre più forti del campionato -è il commento di Bara Fall, giovane centrale originario del Piacentino. Noi domenica andremo in campo e cercheremo di fare la nostra partita. Questa è stata una settimana intensa, tutta la squadra ha lavorato sodo, ci abbiamo dato dentro. Per domenica, dico ai nostri tifosi di venire numerosi al palazzetto, il divertimento è assicurato”.

Quella della Gas Sales Piacenza è del resto una formazione piena di top player: al palleggio Matteo Paris, originario di Anguillara, lo scorso anno a Castellana Grotte, titolare in Superlega; opposto Alessandro Fei, una vera leggenda della pallavolo mondiale, campione del mondo e d’Europa con la maglia della Nazionale italiana, un argento e due bronzi alle Olimpiadi, quattro volte Campione d’Italia e innumerevoli premi individuali collezionati nella sua incredibile carriera. In banda il forte schiacciatore Yudin, russo con passaporto australiano, capitano della nazionale dei canguri alle Olimpiadi di Londra 2012, sarà affiancato da Mercorio o Klobucar; al centro la coppia Copelli-Tondo, con quest’ultimo appena arrivato da Milano (Superlega). Altro pezzo da 90 del sestetto piacentino il libero Fanuli, ex Latina, Perugia, Milano, Vibo. Allenatore Massimo Botti.

A dirigere l’incontro i signori Antonella Verrascina e Steano Caretti . Fischio di inizio: ore 18. Diretta Lega Volley Channel.