La Viterbese-Castrense non riesce a vincere con la Casertana al Rocchi finisce 0-0

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese conquista il primo punto della stagione pareggiando in casa 0-0 con la Casertana. Un pareggio che non soddisfa nessuno ma almeno interrompe la serie delle sconfitte subite dai gialloblù.

La Viterbese è apparsa più tonica di altre volte, ma in attacco la squadra di Mr.Sottili fa molta fatica ad andare in rete, nonostante abbia giocato 20 minuti in superiorità numerica. Il prossimo turno la Viterbese giocherà in trasferta sul difficile campo della Juve Stabia

Passiamo alle formazioni delle due squadre

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, De Giorgi, Rinaldi,Bovo, Saraniti, Palermo, Baldassin, Sini, De Vito, Svidercoschi, Damiani

A disposizione di Mr.Stefano Sottili: Micheli, Atanasov, Cenciarelli, Perri, Bismark, Vandeputte, Milillo, Messina, Pacilli, Otranto,Molinaro, Roberti.

CASERTANA: Russo, Rainone, Zito, Vacca, Blondett, De Marco,D’Angelo, Castaldo, Romano, Pinna, Padovan.

A disposizione di Mr. Gaetano Fontana: Adamonis, Lorenzini, Santoro, Alfageme, Mancino, Meola.

Arbitro: De Santis Daniele di Lecce

Assistenti: Michele Falco e Domenico Palermo entrambi di Bari

Note: Serata fredda terreno in buone condizioni spettatori presenti circa 1000 con folta rappresentanza ospite

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Parte subito in attacco la formazione ospite con un tiro dalla distanza di Romano.

Al 2°il portiere ospite anticipa di pugno Palermo mandando il pallone in corner. Il seguente calcio d’angolo, battuto da Sini pallone scodellato in area deviazione di Saraniti.

Al 5° viene ammonito Sini della Viterbese per un fallo sulla trequarti campo per evitare una pericolosa ripartenza dei giocatori della Casertana dopo una ribattuta della difesa ospite.

Al 8° cross di De Giorgi terzino della Viterbese, dopo una fuga dalla fascia destra con parata in presa aerea plastica del portiere Russo della Casertana.

Al 16° conclusione di Padovan della Casertana, che servito da Zito dai 20 metri tira alto sopra la traversa.

Al 20° grande conclusione di Castaldo della Casertana, che dai 25 sfiora il palo destro della porta della Viterbese con il portiere Forte proteso in tuffo.

Al 22° viene ammonito per un fallo su Svidercoschi Pinna della Casertana. L’arbitro concede una punizione dal vertice destro dell’area di rigore campana per i gialloblù, della battuta si incarica il difensore gialloblù Sini, che con un gran tiro colpisce il palo sinistro esterno della porta ospite, poi il pallone finisce fuori.

Al 26° primo cambio nella Casertana; esce Vacca al suo posto entra Mancini.

Al 28° conclusione in semi-rovesciata di Mancino della Casertana, che viene parata senza problemi dal portiere gialloblù Forte.

Al 35° la Viterbese conquista un corner; batte dalla bandierina Sini, che mette in mezzo in mezzo un cross teso, che attraversa tutto lo specchio della porta della Casertana senza che nessuno giocatore gialloblù riesca a deviarla in rete, il pallone sfila e va sul fondo e l’azione sfuma.

Al 37° grande conclusione dalla distanza di Mancino deviata in tuffo dal portiere della Viterbese Forte.

La Casertana conquista due corner consecutivi, costringendo la difesa gialloblù a liberare con affanno la propria area di rigore.

Al 44° azione offensiva della Viterbese con Svidercoschi, che serve di testa in area Saraniti, che in semirovesciata conclude in porta mandando il pallone alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di o-o con i gialloblù in affanno nel finale di primo tempo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° cambio nella Viterbese esce Svidercoschi al suo posto Bismark.

Al 3° cross di Baldassin dalla fascia destra il portiere della Casertana Russo si lascia sfuggire il pallone poi un difensore campano allontana il pallone sbrogliando una difficile situazione.

Al 5° corner per gli ospiti campani senza esito, l’arbitro fischia un fallo in attacco agli avanti campani.

Al 6° bella occasione per la Viterbese cross di De Giorgi dalla fascia destra e colpo di testa di Baldassin, che manda alto sopra la traversa.

All’ 8° viene ammonito Rinaldi della Viterbese per gioco falloso.

Al 9° corner per la Casertana senza esito la difesa gialloblù fa buona guardia ed anticipa gli avanti ospiti.

Al 12°viene ammonito Rainone della Casertana per fallo su Bismark. La punizione viene battuta da Damiani, che mette in mezzo un cross in area campana, che viene bloccato in presa aerea dal portiere della Casertana Russo.

Al 17° punizione per la Casertana batte Padovan pallone finisce alto sopra la traversa.

Al 20°doppia sostituzione nella compagine ospite: escono Romano e Padovan al loro posto entrano Santoro ed Alfageme.

Al 22° punizione per la Casertana dai 22 metri, della battuta si incarica Alfageme il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

Al 23° cambio nella Viterbese; esce Bovo un centrocampista ed al suo posto entra Cenciarelli un mediano.

Al 24° vengono ammoniti per reciproche scorrettezze Bismark e Rainone per quest’ultimo è la seconda ammonizione e viene espulso dal direttore di gara.

Al 29° Saraniti si invola verso l’ area avversaria, ma viene anticipato di un soffio in uscita dal portiere della Casertana.

Al 32° Cambio nella Viterbese; esce Damiani un centrocampista al suo posto entra Vandeputte un trequartista.

Al 34° corner per la Viterbese pallone messo in area campana, si accende una mischia poi la difesa ospite allontana la minaccia.

Al 36° occasione per la Casertana con Alfageme, che dal limite prova a sorprendere il portiere della Viterbese Forte con una grande conclusione, che viene respinta in corner dall’estremo difensore gialloblù.

Al 39° viene ammonito De Giorgi della Viterbese per un fallo sulla trequarti ospite.

Al 40° viene ammonito anche D’angelo della Casertana per un fallo su Cenciarelli.

Al 42°azione di Bismark in area campana, e mette in area ospite un cross, ma la difesa della Casertana si chiude ed anticipa gli attaccanti gialloblù.

Al 45° tiro di Vandeputte dal vertice sinistro dell’area della Casertana, che si perde alta.

L’arbitro concede tre minuti di recupero ma il risultato non cambia, la partita finisce 0-0

RISULTATI DELLA 12°GIORNATA

MONOPOLI-SICULA LEONZIO 2-1

SIRACUSA-BISCEGLIE 1-0

TRAPANI-VIRTUS FRANCAVILLA 3-1

CATANZARO-RIETI 3-0

JUVE STABIA-CATANIA 0-0

RENDE-VIBONESE 1-0

VITERBESE-CASTRENSE-CASERTANA 0-0

PAGANESE-CAVESE 2-2

POTENZA-MATERA 0-0

RIPOSA LA REGGINA

CLASSIFICA

RENDE 26

TRAPANI 25

JUVE STABIA 23

CATANIA 18

VIBONESE 17

CATANZARO 17

SICULA LEONZIO 17

POTENZA 16

MONOPOLI 14

CASERTANA 14

FRANCAVILLA 12

CAVESE 12

SIRACUSA 11

REGGINA 11

BISCEGLIE 10

RIETI 10

PAGANESE 3

VITERBESE-CASTRENSE 1

MATERA 0

PROSSIMO TURNO

BISCEGLIE-POTENZA

CASERTANA-PAGANESE

CATANIA-REGGINA

CAVESE-RENDE

MATERA-SIRACUSA

RIETI-JUVE STABIA

SICULA LEONZIO-CATANZARO

VIBONESE-VITERBESE-CASTRENSE

FRANCAVILLA-MONOPOLI

RIPOSA IL TRAPANI