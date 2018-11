Due stella Michelin a Danilo Civattini e Lorenzio Iozzia: i complimenti di Battistoni

NewTuscia – VITERBO – “Sono molto lieto che il panorama della ristorazione viterbese si ampli grazie alle due stelle Michelin ottenute, rispettivamente, da Danilo Civavattini e da Lorenzo Iozzia.

E’ un traguardo importante, non solo per i due chef e le loro brigate, ma per tutto il territorio che vede, per loro tramite, ottenere il massimo riconoscimento in campo culinario di antiche ricette in grado di valorizzare le eccellenze del nostro territorio.

A loro vanno i miei complimenti, per questo importante traguardo, raggiunto dopo anni di impegno e dedizione e grazie ad una grande attenzione e sapiente cura per le materie prime e per i processi di lavorazione delle stesse.

Non posso che essere orgoglioso del mio territorio e sono certo che Danilo e Lorenzo daranno un contributo significativo alla conoscenza e all’apprezzamento dei nostri prodotti e della nostra cucina. Per questo gli faccio il mio sincero augurio di buon lavoro!”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.