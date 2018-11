Completamento lavori piazza della Rocca e asfaltatura, lunedì e martedì attenzione al cambio di viabilità

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 19 e martedì 20 novembre attenzione ai divieti a piazza della Rocca. I provvedimenti si rendono necessari per consentire alla Talete di completare i lavori e procedere all’asfaltatura del tratto interessato dal recente intervento alla conduttura idrico-potabile. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici, centro storico e viabilità Laura Allegrini.

Queste le modifiche al traffico dalle ore 7 di lunedì fino alle ore 17 di martedì 20 novembre: divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione nel tratto di piazza della Rocca compreso tra via III Reggimento Granatieri di Sardegna e via della Cava; nel tratto di piazza della Rocca compreso tra via Matteotti e via della Cava sarà invertito il senso di marcia, consentendo il transito in direzione di via della Cava. Sarà inoltre invertito il senso di marcia nel tratto compreso tra via Amendola e via san Faustino, in modo da consentire il transito in direzione di San Faustino.