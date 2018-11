Viterbese – Casertana, domani la partita

NewTuscia – VITERBO – Domani la Viterbese di Mister Sottili sarà impegnata nella gara contro la Casertana. Queste le parole del tecnico gialloblu alla vigilia della gara:

“La squadra ha lavorato bene per tutta la settimana e domani c’è voglia di invertire il trend delle ultime gare. Affronteremo un avversario forte, di qualità e pieno di giocatori che nella passata stagione erano in B. Abbiamo bisogno di entusiasmo e voglia di lottare per cominciare a fare punti e sono convinto che domani i ragazzi avranno l’atteggiamento giusto per uscire da questa situazione. Le qualità ci sono e dobbiamo avere la capacità di mostrarle durante la gara. Abbiamo anche recuperato due giocatori importanti come Vandeputte e Pacilli, che nell’ottica delle tre gare in sette giorni torneranno molto utili”

