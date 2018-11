Serie A, Liga e Premier League: uno sguardo ai principali campionati europei

NewTuscia – Dando uno sguardo alla classifica di serie A, l’immagine può eloquente è quella che mostra il distacco tra la prima in classifica e la quarta: Juventus e Lazio dopo 12 turni sono distanziate proprio da 12 punti. Un segnale che mostra come i bianconeri abbiano già dimostrato attraverso 11 vittorie e un solo pareggio in casa contro il Genoa, la loro dimensione e una indiscussa supremazia. Certo, in mezzo c’era stato un pericolo avvicinamento del Napoli, che prima del pareggio interno contro la Roma, acciuffato peraltro solo al 90esimo, si era portato a -4, riaprendo di fatto il campionato. Eppure il Napoli di Carlo Ancelotti assieme for se all’Inter di Luciano Spalletti, è stata l’unica squadra a dimostrare fin dall’avvio di campionato, di essere l’unica vera alternativa alla squadra allenava da Massimiliano Allegri, che arriva alla pausa di novembre con tutte le intenzioni di mettere il suo zampino sull’ottavo titolo consecutivo. Uno scenario che in altri campionato appare invece totalmente diverso: pensiamo a quello che sta accadendo in Liga, con l’amnesia del Real Madrid, squadra orfana di Zidane e di CR7, ma soprattutto a una Premier, dove spiccano le qualità del Machester City di Pep Guardiola, formazione però incalzata e insidiata sia dal Liverpool di Klopp che dal ritrovato Chelsea di Maurizio Sarri, e dove anche il Tottenham di Pochettino, attualmente quarto, si trova solo a 5 punti di distanza dalla capolista.

Il campionato più avvincente è sicuramente quello della Liga spagnola, dove a parte il Barcellona, primo in classifica, troviamo raccolte in un fazzoletto di punti ben 5 squadre: il Siviglia, l’Atletico Madrid, l’Alavés e l’Espanyol, che hanno perfino superato il Real Madrid. Flop di stagione invece per il Betis e per il Valencia, rispettivamente 12esima e 15esima. Una classifica che pur essendo del tutto parziale e provvisoria, dimostra come il campionato di massima divisione spagnolo, possa dare ancora risultati insperati, come già mostrato dai passi falsi del Real Madrid, sempre più in crisi di gioco, ma anche dal Barcellona stesso, che a differenza di un Manchester City o della Juventus, pur essendo in testa, e probabilmente più orientato sulla Champions League, come obiettivo di stagione, ha già collezionato in campionato due sconfitte e tre pareggi. Non a caso con i suoi 24 punti dopo 12 turni, sarebbe un gradino più in basso dell’Inter, portando la prima classificata della Liga nel nostro campionato odierno. Un discorso valido in termini di scommesse e quote Champions League su 888 Sport visto che le italiane almeno in teoria potrebbero accedere tutte e quattro alla fase degli ottavi di finale e ritrovare le altre protagoniste e regine del calcio europeo. Sappiamo che per il momento si tratta di temi ed elementi statistici che possono aver valore solo in chiave teorica, ma che se letti in termini di potenziali sfide Champions mostrano come il calcio italiano sia tornato a certi livelli; specialmente per il ritorno dell’Inter nelle coppe europee o per la continuità di risultati di Napoli e Roma. Tutte e tre squadre che affiancano la Juventus anche a livello di Champions League, alzando l’asticella e dimostrando che il calcio nostrano sta tornando davvero a livelli accettabili, in competizioni internazionali, come non avveniva da almeno 14 anni. Un segnale chiaro e univoco, che ora deve iniziare a dare risultati e che potrebbe fungere da stimolo anche per la Nazionale di Roberto Mancini, che a parte il discorso Nations League, deve centrare l’obiettivo della qualificazione alla fase finale dei campionati europei del 2020.