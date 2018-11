Sono scesi ieri in piazza i Vigili del Fuoco e il personale di Polizia Penitenziaria

NewTuscia – ROMA – Sono scesi ierii in piazza i Vigili del Fuoco e il personale di Polizia Penitenziaria per chiedere a Parlamento e Governo alcuni interventi mirati per i rispettivi comparti. NewTuscia – ROMA – Sono scesi ierii in piazza i Vigili del Fuoco e il personale di Polizia Penitenziaria per chiedere a Parlamento e Governo alcuni interventi mirati per i rispettivi comparti.

Ad organizzare la manifestazione è stata la Federazione nazionale della sicurezza (Fns) della Cisl con un presidio davanti piazza Montecitorio.

Presenti tutti i territori della Fns Cisl Lazio ( VITERBO- RIETI- FROSINONE- LATINA- ROMA)

Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il sindacato sollecita assunzioni, equiparazione delle retribuzioni e del trattamento previdenziale con gli altri operatori delle forze dell’ordine; finanziamento di una nuova legge delega sull’ordinamento che valorizzi in particolare il personale che rischia; assicurazione Inail per le malattie professionali; finanziamenti per il rinnovo contrattuale. “Il divario che c’è tra i Vigili del Fuoco e le altre Forze dell’Ordine sulle retribuzioni e sul trattamento previdenziale è davvero inaccettabile – afferma Pompeo Mannone, segretario generale Fns Cisl – questa è la nostra prima rivendicazione per il Corpo che è sempre in prima linea in qualsiasi situazione di emergenza e non. Oltre al fatto che le risorse stanziate per il prossimo rinnovo contrattuale sono insufficienti a garantire un rinnovo dignitoso. Chiediamo quindi a Governo e Parlamento attenzione nei confronti di questi operatori della sicurezza”.