NewTuscia – BAGNOREGIO – Qualcuno ricorda “bellezza@governo.it” per segnalare luoghi dimenticati? Avevamo segnalato Civita, nella Gazzetta Ufficiale del 14/11/2018 e il governo ha dato via libera ad 1 milione di euro che utilizzeremo per il consolidamento di una parte della rupe, quella che va fino alla casa di San Bonaventura. Un’ottima notizia!

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio