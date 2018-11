Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 17/11/2018

Viterbo

Week end all’insegna del tempo stabile con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Sereno nelle ore serali.

Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Week end caratterizzato dal tempo stabile con cieli sereni nel corso della giornata di sabato, poco nuvolosi domenica ma sempre con tempo asciutto. Sereno o poco nuvoloso nel corso delle ore serali. Possibili deboli nevicate nella giornata di domenica oltre i 1000-1200 metri sui settori appenninici di confine.

Italia

Possibili nevicate al Nord Italia sulle Alpi occidentali e sugli Appennini, con fiocchi sia nelle ore diurne che in quelle serali localmente fino a 600-800 metri. Tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno alternati a qualche innocuo addensamento.

Tempo localmente instabile al Centro specie sulle regioni Adriatiche, ove non si escludono locali acquazzoni fin dal mattino e qualche nevicata sugli Appennini in calo fino a 600-700 metri. Maggiori schiarite sul Tirreno sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali con piogge sparse e acquazzoni localmente intensi specie sulle Isole Maggiori. Fenomeni sparsi anche sui settori Peninsulari in intensificazione nel corso della giornata.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

