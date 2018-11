Mezzi pesanti distanziati su ponte sul Tevere in SP 11 e sensi unici alternati per lavori

NewTuscia – TERNI – Sul ponte che attraversa il Tevere, sulla SP 11, ad Alviano Scalo, la Provincia di Terni ha disposto il transito con distanziamento minimo di 150 metri per tutti i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Contestualmente è stato anche stabilito il limite di velocità a 30 chilometri orari dal km 0+800 al km 1+400. L’ordinanza del servizio viabilità è susseguente alle verifiche eseguite sul ponte che non hanno evidenziato criticità tali da ridurre il traffico ai mezzi pesanti, ma di limitarsi ad imporre una distanza per contenere le sollecitazioni dinamiche sulla struttura.

Il 19 novembre scatteranno tre sensi unici alternati regolati da semaforo. Il primo sulla SP 10 Teverina fra i comuni di Baschi, Montecchio e Guardea, dal km 3+000 al km 7+500, dalle 7 alle 18. Il secondo sulla SP 93 del Mignattaro, dal km 3+000 al km 4+200, entrambi per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Il terzo sulla SR 79 Ternana, per realizzazione di nuova condotta idrica. Il provvedimento durerà fino al 14 dicembre, dalle 8 alle 18 e dal km 0+888 al km 1+418 a San Gemini.