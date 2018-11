Floriana Secondi presenta Profashionist, la bellezza fa tendenza

NewTuscia – ROMA –“Oggi ho provato la stessa sensazione di quando sono uscita vincitrice dalla casa del Grande Fratello-dichiara Floriana Secondi con emozione- oggi il grande calore e affetto della gente ed amici che mi hanno sempre sostenuto e mai abbandonato, e penso di averli ricambiati negli anni rimanendo sempre me stessa, nelle tante difficoltà di donna e di Mamma. La mia carriera di conduttrice, tante serate in mezzo alla gente in tutta Italia, mi ha resa più accondiscendente e meno impulsiva, capire gli altri aiutare gli artisti nella loro crescita è quello che mi da più gioia e soddisfazione, ed adesso con la nuova sfida di Profashionist, e per questo voglio ringraziare l’amico Angelo Martini con cui abbiamo presentato tante serate e si è interessato della comunicazione del centro, lo scenografo Alessandro Nikolassy questa sera alla consolle in veste di raffinato Dj e mio cugino Emanuele Costa che ha dato grande impulso e dedizione alla nascita del centro, che presto nei prossimi mesi vedrà l’apertura del nuovo ristorante attiguo al beauty center ambientato in una Fattoria in stile country chic e il cocktail bar in stile industrial chic, per me la mia seconda “Casa”- ahhh sorride Floriana – sicuramente un centro di riferimento d’accoglienza e di cultura della Capitale, una sinergia tra l’arte culinaria e la bellezza della cura della persona, nella mia città Roma che amo incondizionatamente”.

Un’inaugurazione originale Venerdi 9 Novembre presentata dalla stessa brava conduttrice Floriana con l’amico di sempre Angelo Martini e al via dei veri trattamenti show di bellezza in tempo reale: Vittorio Genise nella zona dall’Hair Styling, realizzata l’acconciatura Argent Profashionist sui capelli delle modelle, Alessia Antonetti Miss Reginetta d’Italia, Marika D’angelo,Victoria De Dominicis, la Radio Frequenza di Serena Scalia,il make up di Lisbeth, il massaggio con pietre calde vulcaniche della rossa Gloria Martino, il barber Nico Arrabino che realizza un eccellente blending low con solo pettine e forbici al piccolo bellissimo Domiziano figlio di Floriana.

Floriana Secondi del Gf3 assalita dai fedelissimi fan con tanti selfie, accoglie sorridente con il suo modo inconfondibile di fare, tutti gli invitati ed amici con suo cugino il vulcanico imprenditore Emanuele Costa ideatore con lei di, Profashionist, il nuovo Beauty Center. Floriana tutta vestita di color argento dalla sua stilista Raffaella Tirelli, che ha disegnato per lei diversi abiti per alcune trasmissione televisive e in questa occasione l’abito “Argento” personale, che riprende gli stessi colori della lucente ed elegante scenografia realizzata dal valente scenografo Alessandro Nikolassy, vestendo anche tutte le modelle.

Nasce così l’accogliente ed innovativo Beauty Center in via Germano Sommeiller 10 Roma, strapieno di gente che rimane affascinata dallo show realizzato in tempo reale che convive con le dimostrazioni tecniche del giovane e talentuoso staff di professionisti su campo, che creano acconciature, make up artist, trattamenti di bellezza innovativi, intramezzati da cocktail offerti sul momento.

E’ proprio questo lo stile di Profashionist, dare alla clientela oltre ad un servizio professionale riguardante la bellezza, un accoglienza originale che prenderà forma quando verranno aperti sempre degli stessi ideatori, i locali attigui e comunicanti con il ristorante ambientato in una Fattoria in stile country chic e il cocktail bar in stile industrial chic.

Tanti gli ospiti intervenuti le strepitose splendide Appassionate, trio lirico pop di Piero Chiambretti che hanno cantato a cappella “Spente le stelle”, di Emma Shapplin, con una grande ovazione e applausi del pubblico presente:Filippo Contri del Gf15 assalito dalle fan per un Selfie, Nadia Bengala, Antonietta di Vizia conduttrice Rai, Turchese Baracchi, Emanuele D’alterio, Marzia Sedoc lo scienziato Pietro Querciale, Giò di Giorgio editore Inciucio, la cantautrice Naira, il marchese Giulio de Nicolais editore di Roma Meeting, , Alessandro Stocchi, Giancarlo Aleandri direttore di scena Rai 1.

DJ Bismark, Elisabetta Viaggi, regista titolare di Miss Teenager Original Stefano Stefanelli, l’orafo creativo Giovanni Pallotta, l’attrice Michela Stornaiuolo, la modella presentatrice Jessica Nikolassy, , Maria Luisa lo Monte Giordano manager di Alex Baudo figlio di Pippo, Fatima Ettarghy, Eleonora Secondi sorella di Floriana con la famiglia al seguito. E ancora le attrici Stefania Beninato, Arianna De Angelis, Roberta Nenni, Laura Mazzei, Claudio Lippi di Ipnotik, Manolo The python man, Daniela Rogero, Mario Longobardi, Mariana Bilyk, Paolo Donati, Daniela Donorascenzi, Roberto Bedetti, Maria Luce Pittalis, e tanti altri.

E poi tutti davanti al colorato ricco catering curato nel particolare dai professionisti Luca Caslini e Cristian Meloni con i deliziosi supplì offerti dalla Casa del supplì di piazza Re di Roma. Tutti immortalati magistralmente da Daniele Cama, Angela Troiani, Gianluigi Barbieri, e del magazine cult Tv Pub & Disco con l’interviste dell’infaticabile presentatore Alberto Antonelli, con la regia di Stefano Capitoni, in onda prossimamente sul ch 14 di Supernova tutte le sere dal Lunedì alle ore 1,00.

Angelo Martini