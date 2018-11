Etruria calcio, il cammino verso la salvezzaetru

NewTuscia – BOLSENA – Al primo anno che trascorre in tutti i Campionati regionali, il settore giovanile Etruria calcio ha avviato in maniera discreta i personali cammini verso l’obiettivo generale chiamato salvezza anticipata.

Nel Campionato regionale Under 17, i ragazzi del Tecnico Mauro Raspoli occupano il dodicesimo posto in classifica: 7 punti in 7 gare (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), 11 reti realizzate e 17 subite per un saldo negativo di -6. Nel Campionato regionale Under 16, i ragazzi del Tecnico Angelo Fioramanti orbitano all’undicesimo posto in classifica: 3 punti in 5 gare (1 vittoria e 4 sconfitte), 9 reti realizzate ed 11 subite per un differenziale negativo di -2.

Nel Campionato Under 15, nono posto per l’undici del Tecnico Danilo Casaccia : 9 punti in 7 gare (2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) 9 reti realizzate e 10 subite per un saldo negativo di 1.

Nel campionato regionale under 14, ottavo posto per i piccoli del binomio tecnico Luca Fortuni-

Federico Burla: 6 punti in 5 gare (2 vittorie e 3 sconfitte), 7 reti realizzate e 7 subite per un saldo di 0. Solo ed unicamente applausi per la formazione Giovanissimi fascia b impegnata nel Girone unico provinciale. Seppur fuori classifica ha già conquistato 7 punti in 5 gare (2 vittorie, 1 pareggio 2 sconfitte), realizzato 6 reti e subite 8 per un saldo negativo di -2.