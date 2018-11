Consiglio comunale di Acquapendente: tra gli odg approvati la variazione di bilancio

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Consiglio Comunale di Acquapendente approva cinque Ordini del Giorno. All’unanimità viene rinviata l’approvazione del nuovo regolamento edilizio per passaggio alle varie Commissioni Consiliari.

Con nove voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Barbara Belcari e Fabrizio Camilli, viene ratificata la variazione di bilancio assunta con Deliberazione Giunta Comunale N° 127 del 12 Settembre 2018. Con nove voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Barbara Belcari e Fabrizio Camilli, viene approvato il bilancio consolidato esercizio 2017 (chiusura con risultato esercizio positivo di € 1.099.707,60 e stato patrimo

niale consolidato con patrimonio netto € 24.690.117,09). Con nove voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri comunali Barbara Belcari e Fabrizio Camilli, viene approvata variazione di bilancio ex articolo 175 del Decreto Legislativo 267/200 (applicazione avanzo di amministrazione). Esse riguardano il riversamento di € 2,477,41 alla Prefettura di Viterbo per accoglienza minori stranieri, contributo regionale di € 24.400,00 da parte della Regione Lazio per finanziamento progetto “Torre Alfina 2.0 – Innovare nella tradizione”, parziale copertura Ministero di € 28.475.000 per verifica vulnerabilità sismica edifici scuola media e scuola materna, contributo Regione Lazio di € 9.145,24 per spese comunali emergenza neve, integrazione rette Residenza Sanitaria Assistita, spese per restituzione loculo cimiteriale, € 6.500.000 applicazione avanzo amministrazione Riserva Naturale Monte Rufeno, concessione contributo da parte della Regione Lazio per stagione teatrale Boni, riduzione spesa rimborso acqua efficientamento energetico Palazzetto dello Sport, concessione da parte della Provincia di Viterbo per fondi per raccolta differenziata rifiuti, € 5.000 per acquisto arredi ed altri materiali scuola dell’Infanzia, storno ed integrazione fondi richieste dai servizi tecnici, sociali, finanziari, Ufficio scuola e Riserva Naturale Monte Rufeno. Con voti unanimi favorevoli, infine, modifica regolamento comunale “Commercio su aree pubbliche”.

L’articolo 42 viene così modificato : “I posteggi al di fuori della sede di mercato per l’esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche, esclusi i giorni di fiera o di mercato, soltanto per la vendita di prodotti alimentari, piante o fiori, sono così regolamentati: a) N° 1 posteggio (1A) di mq 24 per i giorni festivi di Maggio e Agosto e prefestivi per la vendita di porchetta, ubicato in Piazza Girolamo Fabrizio N° 5 e 6 sui primi due stalli di sosta; b) N° 1 posteggio in Via del Fiore al civico N° 7 (4A) di mq 32 per i giorni di Martedì per la vendita di frutte e verdura fresca e Giovedì per la vendita di prodotti alimentari da parte di produttori agricoli”.