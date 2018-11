Calcio aquesiano, la progettualità procede spedita

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nel fine settimana di pausa agonistica il calcio aquesiano si gode l’aver avviato in maniera positiva per oltre il 60% i singoli progetti per la stagione 2018-2019. La Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Riccardo Fatone è in pienissima corsa per il raggiungimento dell’obiettivo finale denominato play-off Promozione. Attuale quarto posto in classifica con 24 punti in 11 gare (8 vittorie e 3 sconfitte) 27 reti realizzate ed 8 s ubite per un saldo positivo di +19.

Dopo alcuni anni trascorsi tra gli Amatori la Torrese ha deciso di effettuare in grande salto tra i dilettanti prendendo parte al Campionato di Terza Categoria. Positivo l’approccio dell’undici del Tecnico Alessandro Manucci di accumulare esperienza utile per il futuro: dodicesimo posto in classifica con 5 punti in 5 gare (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), 6 reti realizzate e 5 subite per un saldo positivo di +1. In nettissimo ritardo infine, la Virtus Acquapendente che stà cercando un Tecnico dopo le dimissioni di Marco Spano. Per una squadra chiamata a dover orbitare stabilmente tra i quartieri alti della classifica la realtà fa invece rima con il dover convivere con lo spettro retrocessione in Terza Categoria. Quindicesimo posto in classifica con 2 punti dopo 7 gare (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) 4 reti realizzate e 12 subite per un saldo negativo di -8.