10 anni di NewTuscia.it, secondo evento: intervista al sindaco di Viterbo Giovanni Arena

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ORTE – “In questi 10 anni NewTuscia.it ha rappresentato un’informazione trasparente del territorio, libera e vicina a Viterbo, faccio i miei più cari auguri per il traguardo del decennale”. A parlare è il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che ieri negli studi di TeleOrte ha registrato la seconda puntata dedicata ai 10 anni di vita del nostro giornale.

E’ stata una puntata che ha continuato gli eventi per il decennale di NewTuscia.it, quotidiano nato da zero, senza aziende o partiti alle spalle, che nel corso degli anni ha lavorato per portare nella Tuscia e nei comprensori vicini un’informazione trasparente, dinamica, snella e multimediale. Quest’ultima caratteristica, la multimedialità, è quella che, dal 2010, ha contraddistinto NewTuscia.it per la stretta sinergia con TeleOrte, quindi le dirette facebook di approfondimento (Tutto in 300 secondi) e, da ottobre, il più grande degli obiettivi raggiunto: portare la televisione in tutta la Tuscia dopo anni di buio assoluto. Ecco l’accordo con Gold Tv e Lazio Tv, attivo da ottobre, e il nostro prossimo impegno per la produzione di servizi giornalistici in tutta la Tuscia per emittenti finalmente visibili in tutta la provincia di Viterbo.

Il sindaco Giovanni Arena ha anche parlato della sua esperienza pluriventennale di amministratore e la gioia al momento della vittoria delle ultime elezioni. Ha parlato della promozione dell’evento Macchina di Santa Rosa, sempre più trasmesso su mezzi ad elevata tecnologia ed in tempo reale, di infrastrutture e delle priorità del suo programma quinquennale a Palazzo dei Priori.

Ringraziamo il sindaco di Viterbo Giovanni Arena per avere accettato l’invito per celebrare i 10 anni di NewTuscia.it dopo i sindaci di Bagnoregio e Acquapendente, Francesco Bigiotti e Angelo Ghinassi. L’intervista sarà trasmessa domani su TeleOrte e NewTuscia Tv.