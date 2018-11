Nuovo servizio ambulatoriale di doppler all’ospedale di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Remo Brenci (Responsabile Coordinamento Clinico Ospedale di Acquapendente) e la Direzione Generale ASL Vt 1 hanno ratificato ufficialmente un nuovo servizio ambulatoriale di doppler da effettuare ogni Martedì a partire dalle ore 14 con appuntamento da effettuare presso il Centro Unico Prenotazioni (CUP) aquesiano.

Nato principalmente per abbattere la lista di attese in tutto il territorio altoviterbese verrà realizzato dal Dottor Pier Giorgio Mariani attualmente in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Ospedale di Acquapendente.